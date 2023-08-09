Венедиктов вознамерился натравить на «Газпром» американские суды

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МИА «Россия сегодня» подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» с тем же самым логотипом, что и у закрытой полтора года назад «Газпромом» либеральной радиостанции.

Бывший главред «Эха» Алексей Венедиктов не считает, что будет создана новая радиостанция с тем же названием, но другой идеологией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он заявил сегодня в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что дело не в этом», – сказал Венедиктов, после чего экран его ноутбука упал.

«Я думаю, они не будут делать симулякр, хотя они в свое время сделали это с НТВ и РенТВ, но достаточно неудачно. Поэтому, может, просто, чтобы затоптать бренд, и он нигде не появлялся. А если он будет где-то появляться, значит, возбуждать судебные иски. То есть – получить права на собственность, но ею не пользоваться. Это скорее, мне кажется, хотя они сами еще не знают», – продолжил бывший главред.

Он рассказал, что собирается бороться за бренд с помощью ЗАО «Эхо Москвы». Оно не было ликвидировано вместе с радиостанцией по настоянию редакции, которой принадлежит в совете директоров 1 голос, при пяти голосах представителей «Газпрома».

Венедиктов признал, что сроки перерегистрации бренда истекли 14 июля, а права ЗАО на логотип закончатся 20 августа. Но он утверждает, что право на подачу заявки еще можно в течение полугода доказать в суде. Поэтому представитель редакции сегодня потребует созыва совета директоров.

«Нищие» журналисты готовы оплатить все судебные расходы. Причем, судиться Венедиктов собирается не только за бренд в российском суде, но и с «Газпромом» – в случае, если большинство совета директоров откажется его перерегистрировать.

«Надо напомнить, что там за спиной есть небольшой участочек у американской компании, которая может пойти не в Московский арбитражный суд, скажем мягко. И тогда люди, которые принимали это решение в совете директоров, окажутся в отношениях с американской юстицией», – пригрозил Венедиктов.

Он также собирается в случае неудачи потребовать у «Газпрома» выплаты своей доли за бренд – 500 тыс долларов. Название «Эхо Москвы», по словам Венедиктова, было оценено в 2015 году в 94 млн руб, что по тогдашнему курсу составляло 1,5 млн долларов.

Медиатехнолог Рамиль Харисов приветствует отъем бренда «Эхо Москвы» у «Газпрома».

«Бренд смело послужит дальше. Все равно прошлое руководство его использовать не может. Странно, что «Газпром-медиа» не захотел оставить бренд себе», – написал Харисов в своем тг-канале.

Политолог Марат Баширов хотел бы, чтобы была создана новая радиостанция со старым названием.

«У многих будет выбор, но я приду, если позовут. Принципиальная история. Только напомню, что Газпром является владельцем 66 процентов – и не смог ничего сделать или не хотел с антироссийской политикой станции», – написал Баширов.