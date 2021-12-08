Вершбоу: Ни Европа, ни США не готовы воевать за Украину

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Новости Украины

Для НАТО сложно будет предоставить серьезную военную помощь Украине, если Россия начнет вторжение на ее территорию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале «Open Ukraine» заявил замгнесека НАТО в 2012 – 2016 годах Александр Вершбоу.

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«Как мы все знаем, ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Украину на поле боя. Поэтому очень важно иметь коалицию, которая предоставит другие формы поддержки Украине. Европейцы движутся правильно, двигаясь не в плане санкций, а в плане помощи украинской армии. Некоторые члены Альянса более активно занимаются этим вопрос, некоторые — менее. Но я думаю, что НАТО должно знать более четкую и жесткую позицию в риторике», – считает Вершбоу.

«Конечно, будет сложно быстро представить Украине оружие, если произойдет агрессия. Но мы должны четко заявить Путину, что если эта агрессия будет, то он заплатит очень высокую цену, в том числе жертвами на поле боя, кроме того и в результате санкций. Посмотрим, как будут развиваться события», – говорит дипломат.

По его словам, в случае полномасштабного вторжения НАТО окажет существенную помощь Украине, но оговаривается, что «Путин может пойти на ограниченную агрессию».