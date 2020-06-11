11.06.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Россия, Украина
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Въезжающих с Украины в ДНР будут встречать стелы «Россия»


Стела «Россия» появилась на КПВВ Еленовка и встречает граждан, прибывающих в ДНР с Украины. Об этом сообщает донецкий телеканал «Юнион».

Отмечаемый завтра День России также объявлен официальным выходным и в ДНР. Подобные стелы должны появиться и на других пунктах пропуска с Украиной.

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