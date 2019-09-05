Вице-премьер Украины: «В Одессе «совок» отжимает позиции»

05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Отставка директора Художественного музея в Одессе Александра Ройтбурда, называвшего сожжение людей в Одессе «днем победы», – это якобы один из эпизодов «битвы за евроинтегарцию».

Такое мнение в своем блоге высказывает экс-представитель Украины в Совете Европы, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической Дмитрий Кулеба.

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«Битва за евроинтеграцию происходит везде – от правительственных кабинетов до музеев. Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае – сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора», – написал Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Одесский облсовет большинством голосов разорвал контракт с одиозным художником-порнографом Александром Ройтбурдом, лишив его должности директора Художественного музея.

Кроме того, при Ройтбурде в Художественным музее проходили шабашы извращенцев.