05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Одесса, Политика, Украина
Просмотров:

Вице-премьер Украины: «В Одессе «совок» отжимает позиции»

Отставка директора Художественного музея в Одессе Александра Ройтбурда, называвшего сожжение людей в Одессе «днем победы», – это якобы один из эпизодов «битвы за евроинтегарцию».

Такое мнение в своем блоге высказывает экс-представитель Украины в Совете Европы, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической Дмитрий Кулеба.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Битва за евроинтеграцию происходит везде – от правительственных кабинетов до музеев. Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае – сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора», – написал Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Одесский облсовет большинством голосов разорвал контракт с одиозным художником-порнографом Александром Ройтбурдом, лишив его должности директора Художественного музея.

Кроме того, при Ройтбурде в Художественным музее проходили шабашы извращенцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть