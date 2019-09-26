Вид Зеленского говорит обо всём – киевский эксперт

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский после рабочего визита в США не привёз на родину ничего, кроме вреда и новых вопросов – что делать дальше.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политический эксперт Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что после публикации стенограммы переговоров президентов США и Украины, Франция и Германия вполне могут «обидеться».

Потому что, с одной стороны, Зеленский просит организовать как можно быстрее нормандскую встречу, а с другой – обсуждает их за глаза, что они мало сделали для усиления антироссийских санкций, не блокируют «Северный поток-2» и допустили возвращение России в ПАСЕ.

«Сегодня уже была реакция немецкой прессы о том, что они посчитали, что только одна Германия за пять лет помогла Украина на 1,5 миллиарда евро. Поэтому, действительно, сейчас могут начать ставить палки в колёса по возможным переговорам в Нормандском формате, что усугубит позиции как раз-таки украинской делегации», – подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, уже шутят, что после опубликованного текста переговоров больше вопросов не к импичменту Трампа, а к импичменту Зеленского.

«Потому что эта фраза, что генпрокурор стопроцентно мой человек, явно тянет на превышенея служебных полномочий.

Всё-таки по Конституции ГПУ утверждает Верховная Рада. А так, он открытым текстом расписался, что де-факто это его человек, и он его полностью контролирует. Обычно о таких вещах опытные политики стараются не говорить», – заявил политолог.

«Зеленскому, действительно, не позавидуешь в этой ситуации. Судя по его вчерашнему эмоциональному виду, он вообще, наверное, давно пожалел, что полетел на эту Генассамблею.

Потому что ничего практического, прикладного он оттуда не привёз, кроме очередной порции вопросов, что, собственно, со всем этим делать», – добавил Кирилл Молчанов.