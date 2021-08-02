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02.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Видный американский дипломат призвал Москву и Вашингтон вместе решать глобальные проблемы

У Соединенных Штатов и России гораздо больше, общих интересов, чем расхождений, в том числе...

У Соединенных Штатов и России гораздо больше, общих интересов, чем расхождений, в том числе в сфере безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.

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По его мнению, взаимные высылки американских и российских дипломатов не помогают решать общие проблемы.

«Сегодня США и Россия (и кстати, Китай тоже) сталкиваются с множеством общих вызовов — пандемия коронавируса, изменение климата, миграционные потоки и так далее. Нам надо совместно решать эти проблемы вместо того, чтобы ссориться из-за менее значимых вопросов. А искусственно ограничивая возможности дипломатов выполнять свою работу, мы подрываем шансы на успешные совместные действия по преодолению глобальных проблем. Я абсолютно убежден, что у нас на самом деле куда больше общих интересов, в том числе в сфере безопасности, чем расхождений», – считает американский дипломат.

Отметим, что ранее Мэтлок, давая оценку событиям вокруг Крыма в 2014 году, охарактеризовал их как «семейную ссору», в которую посоветовал не влезать чужакам. «Украине будет лучше без Крыма, если взглянуть на это дело беспристрастно», – говорил экс-посол.

Также, выступая в Национальном клубе прессы США в 2015 году с лекцией, заявил, что Украина «не может нормально существовать в отрыве от России» и выступил против поставок Киеву западного оружия.



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