Виктор Харабуга: Выход Украины из СССР был абсолютно незаконным, а Референдум в Крыму – юридически безукоризненным

Референдум о выходе Украинской ССР из состава союзного государства проводился в нарушение закона – одним лишь положением о референдуме. В то же время Всекрымский референдум соответствует всем требованиям международного права.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политолог, доцент кафедры «История России» КФУ им. Вернадского Виктор Харабуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму было очень-очень тревожно, и в Крыму, и везде. Кто-то в Киеве радовался, они говорили, что вот, это революция чести наступает, мы будем жить как в Европе. Я им говорил: ребята, вы чего? Вы спросили себя, а за счёт чего вы так будете жить, как где-нибудь в Швейцарии? Не получится ли у вас, что вы будете жить, как в Центральной африканской Республике, вы подумали об этом? Где эти средства, эти возможности, которые Европа якобы вам обеспечит? Такие дискуссии шли всё время – и на частном уровне, и на политическом, и на любом. Я просто длительное время работал в Центральном избиркоме Крыма и в политических движениях участвовал, поэтому как-то вписан был в эту политическую систему. Накал чувствовался, что дело идёт к взрыву или какому-то такому перелому, серьёзному перелому – и в жизни Крыма, и в жизни Украины. Главное было это не пропустить, а воспользоваться этим, и в общем-то отстоять свои крымские интересы», – подчеркнул он.

Как преподаватель медицинского университета, Харабуга видел реакцию студентов, и особенно тревожно события оценивали учащиеся из-за рубежа.

«Студенты были в большом напряжении, особенно иностранные, что тут происходит? Откуда такое напряжение, откуда столько людей? Я говорю: ребята, идут серьёзные изменения. Хоть там были и индусы, и со Средиземноморья, были арабские студенты, они впервые видели такие события. Телевидение смотрели, понимали, что в Киеве что-то серьёзное происходит», – отметил ученый.

Разъяснение происходящего требовалось не только приезжим – крымская аудитория нуждалась в пояснениях происходящего. Особенно после того, как на 16 марта назначили референдум.

«Я выступал по телевидению, по радио, преподаватели наших кафедр активно работали. Был всплеск информационной войны, на нас шла атака, особенно, когда вопрос встал о референдуме. Для киевской власти, для штатов и для всех было важно сорвать референдум, доказать, что он незаконный. Я как политолог, историк доказывал, выступал, обосновывал. Тем более, что в своё время Украина тоже ведь получила свою независимость на основе референдума. Причём проведённого как раз абсолютно незаконно. Поскольку в рамках СССР уже существовал закон о выходе союзных республик из состава Советского союза. И Украина в числе первых на это плюнула, потому что они понимали – если проводить по закону вряд ли какая-либо из республик вышла бы из состава СССР», – подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что вместо законной процедуры в Киеве приняли положение о референдуме. И в ходе подготовки Всекрымского референдума предлагали воспользоваться этим положением.

«Предлагали – давайте мы скопируем их положение и по нему выйдем. Но серьёзные юристы доказали, что делать так не нужно. Мы работаем в рамках той реальности, которая существует и будем проводить всё строго с учётом всех букв закона. Опасения были другие, мы это наблюдали. Были опасения вмешательства, когда в Крыму уже сложилась такая ситуация, что здесь и «Беркут» крымский приехал, и вообще люди мобилизовались, и Россия помощь оказала. Просто нагло действовать уже не получится у этих ребят, бегать по участкам, что-то горючее бросать, петарды взрывать или ещё что-то, чтобы запугать людей, чтобы они не пришли. Но людям нужно было действительно объяснять, почему он законен, почему их волеизъявление законно. А потом, целый ряд национальных организаций, в том числе из-за пределов Крыма, всё время талдычили о том, что вообще это незаконная акция, вас никто не признает», – указал Харабуга.

По его словам, результат референдума получился отличным с точки зрения сторонников присоединения к России, и говорить о каких-то подделках было нереально. И хоть наблюдатели за процедурой голосования были не признаны Киевом, но приехали из других стран, и подтверждали, что всё хорошо, спокойно.

«Я участвовал во многих… и в референдумах, и был членом комиссии, и я могу сказать, что нарушений в принципе на этом референдуме практически никаких не было. Кто не хотел – фактически голосовал ногами, просто не пришел, и всё. Мустафа Джемилев, тогда руководитель ныне запрещённой организации меджлис, призывал крымских татар не голосовать. Подчеркнул, что должна быть национальная республика только в составе Украины. Естественно, подавляющее большинство всех национальностей не приняли такие предложения. И он остался в меньшинстве даже в своём национальном электорате», – подчеркнул политолог.

Процедура вхождения Крыма в состав РФ полностью соответствует международному праву: республика в начале вышла из состава Украины, а потом вошла в состав РФ.

«В Косово вообще никакого референдума не было. Там местный парламент, где представители местного населения даже большинства не составляют, решил за всех, и за сербов, и за албанцев. Много таких примеров», – подытожил эксперт.