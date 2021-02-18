Витренко из «решалы» превращается в бешеную «торпеду» Зеленского

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

И.о. министра энергетики Юрий Витренко, которого президент Владимир Зеленский пытается продвинуть на пост премьера, ведет себя не как министр, который решает вопросы, а как «торпеда» против врагов президента.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Голоса за Витренко могут найтись. Но мне кажется, все, что он делает сегодня, не похоже на функцию какого-то «решалы» (в позитивном значении этого слова – все министры это решалы, они решают проблемы власти в каких-то направлениях). Сегодня он должен был быть решалой Зеленского в энергетическом секторе, в секторе, где у Зеленского вообще нет своих людей. Люди Коломойского и люди близких олигархов – не в счет. Зеленский не может их поставить, потому что Запад будет против.

Я изначально думал, что Зеленский, возможно, увидел в этом человеке своего человека, который поможет сбалансировать интересы Запада и наших олигархов, интересы разных олигархов внутри системы, и конечно интересы самого Зеленского и его команды и еще социально-экономической ситуации в общем в стране.

Но он посмотрел на то, что делает сам Витренко – заявления о повышении тарифов, заявление по Коболеву и набсовету и пр. Тот, кто хочет занять должность в государстве, не назначенный человек, он с этого начинать должен свою борьбу за эту должность? Он все меньше и меньше напоминает «решалу» и все больше и больше напоминает клин, которым вышибают клинья. Он решает грязную работу для президента, то есть, он говорит то, что надо кому-то сказать, он атакует тех, кого надо атаковать, фактически принося свою возможность быть назначенным или управлять – в жертву.

Сегодня диапазон позиции этой фигуры меняется от «решалы» к «торпеде». Или это какое-то сумасшествие – с одной стороны, попытка понравится западным партнерам, МВФ повышением тарифов, а с другой стороны – показать там врагов президента. Но это такой вот путь камикадзе, и, скорее всего, «заряд» взорвется», – считает Руслан Бортник.