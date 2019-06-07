Витренко обратилась с просьбой к Зеленскому

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральный Комитет Прогрессивной Социалистической партии Украины обратился к президенту Украины Владимира Зеленского как к гаранту Конституции с просьбой обеспечить немедленный доступ к правосудию для участия партии в досрочных парламентских выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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В обращении отмечается, что со стороны Министерства юстиции Украины относительно ПСПУ проводится политика дискриминации и репрессий с целью недопущения партии к участию в любых избирательных кампаниях.

В ПСПУ отмечают, что Минюст создает ничем не обоснованные придирки к документам съездов партии, блокировав участие в местных выборах, в выборах президента, а также в настоящее время препятствует участия в досрочных парламентских выборах.

ЦК ПСПУ обращается к Зеленскому с просьбой обеспечить партии немедленный доступ к правосудию, что позволит ей принять участие в досрочных парламентских выборах.

В то же время, в Окружной административный суд Киева поступил иск от председателя ПСПУ Наталии Витренко к Министерству юстиции Украины, в котором просят признать противоправной бездеятельность министерства, которая, по мнению истца, заключается в создании искусственных препятствий для проведения регистрационных действий по внесению изменений в сведения о партии, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и в составе руководящих органов партии.

Кроме этого истец просит признать противоправным и отменить решение государственного регистратора об отказе в государственные регистрации соответствующих изменений, а также обязать его осуществить регистрацию изменений в сведениях о Прогрессивной социалистической партии, в частности относительно изменений в устав, программу и состав руководящих органов.

Судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу, говорится в сообщении.