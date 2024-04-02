«Власть в Молдове облажалась. Россия добивается своего» – прозападный политик-грантоед

02.04.2024 11:22
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Россия


Россия создала в Молдове эффективную систему подкупа избирателей посредством беглого бизнесмена Илана Шора. На фоне провала Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» в сфере проведения реформ и проведения уровня жизни Москва, готовая вкладывать средства в выборы и референдум, может добиваться нужных ей результатов.

Об этом в ходе передачи «Новая неделя» на провластном телеканале TV8 заявил лидер умеренно-оппозиционной прозападной «Партии перемен», бывший директор по программам грантоедской организации «Центр политики и реформ» Штефан Глигор.

Россия создала в Молдове эффективную систему подкупа избирателей посредством беглого бизнесмена Илана Шора. На...

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«С 2011 по 2021 годы Российская Федерация вела свою политику здесь [в Молдове] посредством создания классических партий и финансирования их через офшоры. С 2021 года изменили стратегию, строится горизонтальная система национального покрытия подкупа избирателей. Она безличная и функционирует за счёт денег. Страна разбита на квадраты, в каждом квадрате свои координаторы, и это всё в форме пирамиды уходит вплоть до подъездов жилых домов.

Тысячи людей задействованы в этой операции. Их задача голосовать и координировать других голосующих за деньги по звонку. Это работает в Кишинёве, Гагаузии, Бельцах и других населённых пунктах», — заявил Глигор.

Он посетовал, что за все эти годы систему «не дезавуировали и не уничтожили», при этом правоохранительные органы признают, что не способны остановить подкуп избирателей. Главным организатором этой системы, по словам Штефана Глигора, является беглый политик и бизнесмен Илан Шор, живущий ныне в России, который открыто заявляет, что потратил на эти цели 3 миллиарда молдавских леев (15 миллиардов рублей).

«Правоохранительные органы отвечают, что вероятно он потратил только 1 млрд, а не 3. Допустим, правда посередине, и он потратил 1,5 млрд. леев – это 75 млн. евро, примерно. Где гарантии того, что Российская Федерация ещё не вложит 75 млн. евро через Шора или других подставных лиц, которых координируют РФ? При том не только на президентские выборы, но и в референдум», — вопрошает проевропейский политик.

По словам Глигора, правящая партия «Действие и солидарность» повысила ставки решением провести конституционный референдум о евроинтеграции Молдовы. Если на голосование смогут оказать влияние через механизмы подкупа, это нанесёт серьёзный урон стране.

Он отмечает, что в плане достижений в проведении реформ и повышении уровня жизни властям похвастаться нечем, а Москва напротив готова вложить гораздо больше, чем тратила на местных выборах или выборах башкана Гагаузии.

Отметим, что Илан Шор и его сторонники, равно как и представители Российской Федерации лишены возможности опровергнуть заявления Штефана Глигора, поскольку им закрыт вход на телеканалы, которые правящий режим сохранил в сетке вещания.

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