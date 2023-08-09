Власти Молдовы начали закрывать центры размещения украинских беженцев
Правительство Молдовы начало закрывать центры размещения беженцев из Украины.
Как сообщил министр социальной защиты РМ Александр Бузу, это делается по двум причинам: отсутствие денег в бюджете и стремление «интегрировать беженцев в общество».
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«Это будет сложно сделать, если они останутся в центрах», – заявил Бузу.
По словам министра, ни один беженец не выбрасывается на улицу без альтернативы.
«Мы говорим с ними и пытаемся предоставить альтернативы проживания и интеграции», – подчеркнул Алексей Бузу.
Министр добавил:
«Центры были созданы в кризисный период на ограниченное время. Иногда в таком центре на 200 человек живут 60 беженцев, и было решено оптимизировать эту систему ответственным образом».
Бузу сообщил, что, несмотря на внешнюю помощь, на центры выделялись деньги из госбюджета.
Между тем, представители местных властей обвиняли правительство Молдовы в том, что оно перестало выделять деньги на центры размещения украинских беженцев ещё полгода назад, в январе – феврале 2023 года. В некоторых центрах из-за долгов угрожали отключить свет, газ и воду.
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