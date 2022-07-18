Власти Севастополя пытаются спасти провальный туристический сезон

18.07.2022  16:21 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Крым-курорт, Туризм


В Севастополе к середине лета не досчитались половины туристов. Помимо отельеров, недостаток клиентов испытывают рестораторы, чтобы они не испортили статистику убыточного малого и среднего бизнеса, власти пошли на отказ от арендной платы за летние площадки и веранды кафе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как напомнил в эфире телеканала СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев, прежде плату за летние веранды отменили за первое полугодие, в надежде, что в разгар сезона дела у рестораторов пойдут гораздо лучше.


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«Туристический сезон, казалось бы, в самом разгаре, – отметил Развожаев. – Конечно, из-за логистических сложностей то количество людей, которые прибывают с туристическими целями, обычно в это время гораздо выше, чем сейчас. Поэтому заполняемость мест размещения гораздо ниже – около 50%.

Это сказывается и на наших ресторанах, кафе, которые обычно очень высоко рентабельны в этот период, и когда для предпринимателей ничего не стоит оплатить аренду и пополнить городской бюджет. В этом году это сложно, и, в принципе, еще эту нагрузку оставлять, значит ставить владельцев бизнеса на такой хрупкий баланс вплоть до закрытия. В этом мы конечно не заинтересованы».

Решение будет принято правительством, и регуляторный акт об отмене арендной платы за летние площадки кафе и ресторанов будет распространятся на период с 1 июля до конца 2022 года. Внесенную плату перенесут на следующий год. Другие меры поддержки сферы гостеприимства власти Севастополя обсудят на экономическом штабе.

Напомним, власти Республики Крым определят потребность в помощи туристического сектора по итогам июля и кампании бронирования отдыха на август. Средняя заполняемость отелей составляет 43%, хотя пляжи главных курортных территорий не пустуют.

Добравшиеся на своих автомобилях туристы предпочитают частный сектор, который по стоимости гораздо ниже официальных гостиниц и курортных комплексов. Но система регистрации и легального оформления гостевого жилья до сих пор не налажена, а профильный законопроект находится на рассмотрении Госдумы с прошлого года.

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