Власти Турции разогнали акции протеста против саммита НАТО
Власти страны ввели серьезные ограничения на проведение протестных акций во время саммита НАТО в Анкаре, однако демонстрации все же состоялись в Анкаре, Стамбуле, Измире, Адане, Самсуне и Чанаккале. По сообщениям организаторов, в ходе акций были задержаны сотни участников, а некоторые протестующие получили травмы при столкновениях с полицией.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал представитель левого движения «Боротьба» Алексей Албу, экс-депутат Одесского облсовета.
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«Одновременно турецкая полиция провела рейд на молодежный лагерь Всемирной антиимпериалистической платформы (WAP), где проходила внутренняя антифашистская конференция, приуроченная к саммиту НАТО.
Власти Турции пошли на превентивные аресты – были задержаны около двадцати человек, включая представителей международных делегаций. Среди них оказались и двое граждан России, а также первый секретарь Союза коммунистической молодежи Югославии Милош Каравезич. По информации организаторов лагеря, задержанным были предъявлены обвинения в «пропаганде терроризма».
Силы, стоящие за Североатлантическим Альянсом, контролируют СМИ своих стран и пытаются не замечать народных протестов. Но попытки изобразить всеобщий консенсус западного общества разбиваются о реальность – ведь значительная часть европейских граждан активно выступает за выход из НАТО. Как только эти люди организуются в политическую силу, есть шанс, что внутриэлитные расклады в значительной степени изменятся», – сказал Албу.
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