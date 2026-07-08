Власти Турции разогнали акции протеста против саммита НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти страны ввели серьезные ограничения на проведение протестных акций во время саммита НАТО в Анкаре, однако демонстрации все же состоялись в Анкаре, Стамбуле, Измире, Адане, Самсуне и Чанаккале. По сообщениям организаторов, в ходе акций были задержаны сотни участников, а некоторые протестующие получили травмы при столкновениях с полицией.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал представитель левого движения «Боротьба» Алексей Албу, экс-депутат Одесского облсовета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.