Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединенные Штаты намерены вооружить Украину до такой степени, чтобы сделать дальнейшую войну с ней крайне болезненной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявила экс-посол США на Украине Мари Йованович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

У не поинтересовались, что стоит за обсуждаемой сейчас израильской моделью безопасности для Украины и не отсрочит ли это путь в НАТО.

«Мы говорим об определенном комплексе гарантий, которые США предоставляют Израилю, который при этом не является членом Альянса. Но здесь важно понимать, что речь идет именно о «стратегии дикобраза» — предоставлении такой военной помощи Украине, чтобы дальнейшая война с ней была крайне болезненной. Эта модель также охватывает поддержку оборонного промышленного производства внутри страны, так, чтобы стране не приходилось полагаться только на другие страны в вопросе собственной обороны. Страна становится настолько сильна, что ее становится невозможно проглотить, скажем так, из-за всех этих оборонительных сооружений вокруг. И я думаю, что это то, к чему должна стремиться каждая страна, особенно страна, которая имеет столько активов, как Украина, где уже существует очень сильный сектор оборонного производства», – сказала дипломат.

Впрочем, расписав «прелести» такого рода модели, она добавила:

«Конечно, это не означает, что не будет других видов и гарантий безопасности, в том числе, возможно, со временем, членства в НАТО».

При этом экс-посол ушла от ответа на вопрос, могут ли Украину принять в НАТО частями, то есть без территорий, которые не контролирует киевский режим.

«Я думаю, реалистичный сценарий — это вступление Украины в НАТО, но мы не говорим о сроках, это точно займет определенное время», – обтекаемо заявила Йоанович.