Вновь «восставший из гроба» Лукашенко решил подучиться у Набиуллиной

Елена Острякова.  
29.05.2023 12:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина прибыла сегодня в Минск и встретилась с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Встреча состоялась на фоне слухов, распространяемых беглым деятелем белорусской оппозиции Валерием Цепкало о том, что Лукашенко госпитализирован в ЦКБ УП президента РФ и там роводили реабилитационные мероприятия.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина прибыла сегодня в Минск и встретилась с президентом...

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Якобы врачи запретили белорусскому президенту перелет на самолете после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Цепкало призвал всех готовиться к транзиту власти в течение ближайших месяцев и даже недель.

Однако пресс-служба Лукашенко опубликовала видео, на котором он бодро шутит и отвешивает комплименты Набиуллиной.

«Хотел бы кое-чему подучиться, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет, и как это будет развиваться», – сказал Лукашенко.

Он в очередной раз заявил, что время для создания единой валюты еще не пришло, хотя «некоторые патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос». Зато темы цифрового рубля и дедоларизации кажутся белорусскому президенту крайне актуальными.

«Естественно, что появятся новые резервные валюты. Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс?», – сказал Лукашенко.

Набиуллина ответила, что эти вопросы дважды в год обсуждаются на Межбанковском валютном совете Центрального банка России и Национального банка Белоруссии.

Опростоволосившаяся белорусская эмиграция принялась объяснять «чудесное воскрешение» Лукашенко мастерством врачей. Ранее змагары хоронили белорусского президента 9 мая, когда он также был в Москве. Однако через неделю Батька появился бодрым на публике и объявил, что болел аденовирусом.

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