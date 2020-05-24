Во Львове хотят поставить памятник Соросу

24.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Если бы не грантовые проекты международного спекулянта Джорджа Сороса, при помощи которых обрабатывали Украину с самого начала «незалежности», страна бы осталась в состоянии «дремучего совка».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Соросу вам ничего не скажу, не видел, не знаком, никогда не работал. Я не соросёнок, у меня в жизни не было ни одного гранта.

Я считаю, что то, что сделали соросята для страны – вообще надо памятник поставить. Потому что, если бы не те проекты по введению многих демократических вещей, которые в постсоветское общество вообще никак не лезли, то мы бы и дальше жили в дремучем совке.

Поэтому, я не считаю это ругательным словом, я далёк вообще от каких-то теорий заговоров и так далее», – заявил Дроздов.