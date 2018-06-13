13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Во Львове начинается суд по реабилитации Адольфа Гитлера

Во Львове начинается судебный процесс, итогом которого может стать реабилитация нацистского вождя Адольфа Гитлера на Украине.

Местное издание «Леополис» сообщило, что депутат Марьяна Батюк, получившая известность после публикации в фейсбуке поздравления по случаю дня рождения Гитлера, пытается оспорить свое увольнение из школы, где она работала учителем до скандала.

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Батюк требует восстановить ее на работе задним числом, с 25 апреля, и выплатить среднюю зарплату за эти месяцы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Истица требует отменить приказ директора школы №100 о ее увольнении «за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы» и восстановить ее в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работы с 25 апреля. Также она требует выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. Шевченковский районный суд Львова уже принял это исковое заявление и назначил слушания на 25 июня», – говорится в сообщении.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров полагает, что, если Батюк победит в суде, это станет фактической реабилитацией нацистов на Украине.

«Я думаю, у нее есть все шансы выиграть в суде этого режима. Ведь она может предоставить судьям массу фотодокументов вроде плакатов «Хай живе Адольф» или римских приветствий в вышиванках, газеты украинских националистов времен Великой Отечественной войны. И тогда этой власти придется либо отказываться от своих нацистских героев, либо извиняться перед милой учительницей», – комментирует Азаров.

Напомним, Батюк является депутатом Львовского горсовета от партии «Свобода». 20 апреля в своем блоге она опубликовала цитаты из книги Гитлера и назвала его «великим человеком». Спустя час запись была удалена, а после и сама страница в соцсети, однако 25 апреля учительницу уволили из школы после служебной проверки.