Во Львове предлагают выкопать новое море и отделить Крым от Украины

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В ответ на строительство Россией моста через Керченские пролив, Украина должна прорыть судоходный канал из Азовского в Черное море.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил экс-вице-спикер Верховной Рады, член националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист считает, что это стало бы ассиметричным ответом со стороны Украины.

«Может быть, есть тактика так называемых непрямых действий? То есть, экономическо-политические шаги. Например, создали москали Керченский мост – так делаем альтернативные шаги! Азовской-Черноморский канал, роем!

Те создали за десять миллиардов мост, мы за два миллиарда не своих – грантовских денег, сделали бы свой канал. И мы бы в носу имели их мост, который забирает наши деньги, убивает нашу экономику!

Порты Бердянск и Мариуполь закупорены и они, москали, контролируют. А это металлургия, одна из наибольших отраслей промышленности… Если москали закрыли Керченским мостом Азовское море, если они запирают нам черноморское побережье, они забирают порты, и мы не имеем перевалки своих зерновых, – все, экономика закрылась. То есть, непрямые действия наши должны быть», – призвал Кошулинский.