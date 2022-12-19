Во Львове всполошились: Как бы Украину не постигла судьба Южного Вьетнама

Мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что международной структуры безопасности не может быть без России, как лакмус, определяет определённые настроения на Западе.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Киссинджер выступил с новой статьёй, которая звучит угрожающе и даже пророчески: «Как избежать ещё одной мировой войны». И Киссинджер пишет, что хоть он и не видит механизма остановки российской агрессии, но латентно продвигает очень опасную мысль, а именно то, что военный разгром России не может быть в интересах Запада, потому что – ни одна новая международная структура безопасности не может обойтись без России. И Киссинджер призывает не унижать, цитирую: «исторической роли России, которая», якобы, «сделала решающий взнос в глобальное равновесие на протяжении 500 лет». От патриарха американской внешней политики это слышать, как минимум, удивительно, а как максимум, это ставит под сомнение – действует ли он, как самодостаточный игрок, или является ли он агентом российского влияния? Под этим углом можно пересмотреть его предыдущую дипломатическую карьеру. Никсона, как известно, выставляли на Нобелевскую премию мира за урегулирование войны во Вьетнаме. Так вот, я напомню, что после никсоновского урегулирования Южный Вьетнам через полгода перестал существовать, после его «миротворчества», они тогда в Париже подписали мирное соглашение, а потом через полгода коммунистические войска пошли в атаку и смели Южный Вьетнам с лица земли», – напомнил нацист.

Он отметил, что, несмотря на то, что на такие голоса «не стоит обращать внимания», всё же – мнение Киссенджера является лакмусовой бумагой.

«Очевидно, что часть европейских, американских, трансатлантических элит может мыслить в подобной системе координат. Для них действительно Россия, несмотря на то, что она ведёт, это уже очевидно и признают даже они, агрессивную, захватническую войну, совершая при этом геноцид, при всём этом в исторической перспективе они и далее считают Россию как необходимого на мировой шахматной доске игрока. Это цинизм», – возмутился Михальчишин.