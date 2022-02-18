Во Львове ждут, что российская штурмовая авиация разбомбит Галичину за минуты

Штурмовая авиация РФ делает совершенно неважным, насколько далеко от белорусско-российской границы находятся города Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-глава Львовской ОГА, депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы рассказывали о том, что никакой угрозы нет, никакой опасности нет, что это всё фейки западных разведок, наконец-то вы поняли, когда детский садик разбомбили оккупанты, что это не фейки, что это реальные вещи. И правильно говорили, что нет сегодня города, что за 300 километров, за 100 километров.

Вы знаете, сколько штурмовой авиации, которая поднимется с Белоруссии, надо времени, чтобы атаковать объекты Львовщины или Тернопольщины? Не в часах, не в десятках минут, а в минутах. Вы, может, этого не знаете, тогда я вам это говорю как руководитель территориальной обороны», – пугал студию Синютка.