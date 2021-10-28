Военкор: «Байрактары» ВСУ уже патрулируют небо Донбасса от Горловки до побережья

28.10.2021 17:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На фоне эскалации конфликта со стороны ВСУ с использованием артиллерии и применением ударных беспилотников многие жители прифронтовых районов ДНР покидают обстреливаемые зоны и движутся в направление границы с РФ.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увеличился отток жителей прифронтовых сел в Донбассе через границу с РФ. Семьи покидают обстреливаемые зоны. На Изварино несколько увеличился поток автобусов с людьми», – написал Котенок.

Что касается турецких беспилотников «Байрактар», которые во вторник впервые применили ВСУ , военкор выразил уверенность, что теперь на Донбассе этот фактор будет постоянным.

«Пара турецких БПЛА ведут постоянное боевое патрулирование линии боевого соприкосновения от Горловки до юга, включая побережье Азовского моря. Управляют ими, по моим данным, турецкие специалисты, обучая украинцев в режиме реального времени в реальных условиях», – сообщил Котенок.

Напомним, ранее появилась информация, что ВСУ покинули оккупированное село Старомарьевка Тельмановского района ДНР. Кроме того, накануне в «ООС» пожаловались на ответку защитников Донбасс в виде шквального огня и бомбардировок с БПЛА.

В то же время очевидцы сообщали, что во время своего пребывания в оккупированном населённом пункте украинские боевики ходили по домам местных жителей , выискивая обладателей паспортов ДНР и РФ.