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11.11.2021 17:41
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Военкор: Украина стягивает на подступы к ЛДНР сотни единиц техники

Новости УкраиныУкраина наращивает группировку войск на границе с Донбассом, готовясь к войне. Об этом в...

Украина наращивает группировку войск на границе с Донбассом, готовясь к войне. Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный журналист Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Руденко, главной ошибкой было то, что в 2014-м году армиям республик не дали продолжать наступление, а согласились на Минские соглашения, что предоставило возможность Украине усилить свою армию.

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«Наша вина в том, что мы смогли в свое время не закончить ее, когда это было возможно в 14-м году, когда это возможно было на начальном этапе. На сегодняшний день мы дали возможность западным партнерам вырастить целую нацию, которая ненавидит Россию, которая ненавидит Донбасс.

И мы получим здесь, на территории, серьезное кровопролитие, если не будем вмешиваться, в будущем эта война может перекинуться и на наши границы, потому что Донбасс сам, как военнизированное подразделение, устоять е сможет под натиском Вооруженных сил Украины…

Сотни единиц техники идут сюда. Причем, идет тяжелая артиллерия, идут танки. Это к тому, что уже весной сюда было стянуто огромное количество техники любых калибров. А на сегодняшний день еще подтягивается.

Для чего они это делают? Плюс усиление обстрелов. Скорее всего, у них не остается никаких методов удержать страну, кроме как начать здесь войну», – заявил Руденко.

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