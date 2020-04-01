01.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Военная хитрость: Как ЛДНР вернут себе весь Донбасс целиком




Принятие Верховной радой закона об открытии рынка земли позволяет ЛДНР вернуть под свой контроль всю территорию Луганской и Донецкой областей, не прибегая к активным боевым действиям.

Об этом у себя в Telegram-канале написал экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Землю теперь в Украине можно будет покупать, в соответствии с логикой: чем ближе к фронту – тем дешевле, – поэтому предлагаю сначала скупить «серые зоны», потом выйти на границы областей, а потом и дальше поторговаться.

И тогда мы из оккупантов, сепаратистов и террористов превратимся в добросовестных покупателей, а наши войска перепрофилируются в частные военные компании. И все будет чин-по-чину…Осел, груженый золотом, откроет любые ворота», – предложил Ходаковский.

 

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