Военный эксперт сравнил боевой корабль США в Черном море с тараканом на столе

15.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия имеет все возможности для нейтрализации зашедшего в Черное море американского эсминца США USS Ross DDG71, имеющего на вооружении крылатые ракеты Tomahawk. Такой корабль в черноморском бассейне сравним с тараканом на столе, которому некуда спрятаться от удара.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Это никакой угрозы не несет, потому что любой залезший в Черное море корабль становится автоматически мишенью. Таким тараканом, который бегает по столу, потому что спрятаться ему абсолютно негде, с территории Крыма Черное море простреливается насквозь, еще и за проливы достает.

С точки зрения их политики – да, они сейчас пытаются наращивать присутствие, но конвенцию Монтрё они тоже отменить не могут, поэтому им придется это все соблюдать.

Они крутятся, крутятся, приходят, уходят. Увеличивается риск того, что это может сорваться в некое военное противостояние, потому что всегда есть вероятность, что кто-то, где-то, кого-то заденет, что-то случайно произойдет, и придется выяснять по-взрослому. Либо договариваться как-то, либо выяснять все до конца», – считает эксперт.

Шурыгин также подчеркнул, что заявления канадского парламентария Джеймса Безана об отправке подлодок в Черное море, которое он сделал в ходе Киевского форума по безопасности, – это блеф: «Подводные лодки они точно сюда не пошлют, это блеф. Чтобы канадская подводная лодка дотелепалась через целый океан до Черного моря, это нужно иметь очень богатую фантазию».

Эксперт считает, что нынешняя активность НАТО не связана с планами Киева отправить очередную партию кораблей в Азовское море. Шурыгин не верит в возможную провокацию накануне второго тура президентских выборов: «С выборами на Украине активность НАТО в Черном море никак не связана, это происходит в рамках общего противостояния с Россией, натиска на нас. Перед выборами, я думаю, никаких провокаций не будет – уже нет и времени на это».