Военный эксперт заявил об угрозе ЧВК для целостности России

Владимир Гладков.  
18.03.2023 19:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Потенциально частные военные компании могут нести угрозу целостности России, особенно, если таковыми станут массово обзаводиться олигархи или губернаторы.

Об этом в эфире интернет-канала «Книжный день» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потенциально частные военные компании могут нести угрозу целостности России, особенно, если таковыми станут массово...

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«То, что сейчас готовится развал страны, подтверждается тем фактом, что все крупные корпорации и многие губернаторы начали создавать частные военный компании.

Быстро сколотить дееспособную ЧВК они не смогут. Для этого нужно время, и немалое. Речь идёт о годах. Но то, что эти силы могут оказывать сопротивление – это факт.

И то, что эти силы будут рвать на себе рубашку «Я простой крестьянин, рабочий, солдат или бывший офицер, и чего ты на меня прёшь» – надо понимать, это не солдат, не крестьянин, а враг, во что бы он не рядился. И он должен быть уничтожен», – сказал Сивков.

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