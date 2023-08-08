Война надолго, хватит заниматься пропагандой и обещать Крым – украинская волонтерша

Украинская власть должна перестать заниматься пропагандой и успокаивать население, заявляя, что вот-вот ВСУ захватят Крым и все территории, выйдя на границы 91-го года. Нужно сказать правду, что война надолго, и она заберет много жизней украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила украинская волонтерша, мобилизовавшаяся в ВСУ, Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша пропаганда, в первую очередь, которая работает на успокоение нервов, она расслабляет и дает ощущение того, что вот-вот мы будем в Крыму или освободим территории до 91-го года. Это не так… Коммуникация должна быть на всех уровнях, от государства тоже. Должен прозвучать честный месседж, с людьми не нужно говорить, как с детьми, что «не волнуйтесь, все будет хорошо, ВСУ сейчас всех освободит и все наладится». Это – не так. Пришло время сказать правду, что это надолго и что это займет много ресурсов. Это будет долго, страшно, заберет много людей, много здоровья», – сказала Берлинская.