Вокруг Приднестровья становится снова жарко

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Накануне президентских выборов в Молдавии нагнетается истерия вокруг предполагаемого участия в них жителей Приднестровья, имеющих молдавские паспорта.

«Ветераны» войны с Приднестровьем 1991 года провели сегодня марши по приграничным районам (Каушанскому, Штефан-Водскому и Новоаненскому), подходили к КПП на границе и требовали, чтобы приднестровцы отказались от участия в выборах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Комбатантов поддержали власти некоторых сел. В селе Хаджимус местный совет заявил об отказе открыть избирательный участок для жителей Приднестровья. Ранее о том же заявили в селах Гура Быкулуй и Рэскэець

«Если придут один или два избирателя, мы не можем им запретить голосовать. Но если их будут доставлять организованно, и мы увидим, что одни и те же транспортные средства будут ездить туда-сюда, мы, ветераны, забаррикадируем дороги и не допустим повторения сценария предыдущих выборов», – заявил примар (мэр) села Хаджимус.

Такие решения стали реакцией на призывы правых оппозиционных политиков. Протестовать против открытия участков для приднестровцев призывал в соцсетях вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь.

Кандидат в президенты Андрей Нэстасе заявил, что хочет собрать «крепких парней» и физически не допустить жителей Приднестровья к 42 участкам для голосования.

«Мы составляем списки всех крепких мужчин этой страны, которые чувствуют, что могут и готовы отправиться с нами к 42 избирательным участкам. Мы хотим помешать фальсификации выборов и организованному подвозу для этого людей из левобережья Днестра. Первым в этом списке будет стоять мое имя», – написал Нэстасе в своем «фейсбуке».

Лидер молдавской оппозиции Майя Санду еще в сентябре объявила участие в выборах жителей левого берега Днестра технологией фальсификации. Видимо потому, что понимает: ей голоса приднестровцев не светят. Физически препятствовать их голосованию не собирается, зато будет использовать его как повод для майдана.

Активизм побратимов осудил даже председатель ассоциации Combatant Михаил Марку. Он призывает «ветеранов войны на Днестре» не вовлекаться в провокационные действия в день президентских выборов.

«Их действия показывают желание развязать приднестровский конфликт. Мы подвержены риску оказаться в ситуации Карабаха или Украины. Они привлекают людей, вводя их в заблуждение, обманывают, играют на патриотизме ветеранов», – заявил Марку.

Сопредседатель от ПМР Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков считает, что в случае перекрытия мостов 1 ноября (а это угрожают сделать комбатанты), должны будут отреагировать миротворческие силы, расположенные в Приднестровье.