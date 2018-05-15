15.05.2018, Славянск, Владимир Гладков

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Волкер заявил, что Россия должна уйти с Донбасса

Россия должна серьезно отнестись к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН.

Об этом во время визита в Славянск заявил спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не было официального сообщения от России по Суркову. Он был назначен российской стороной как представитель в переговорах, с которым мы имели несколько встреч. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мирной ситуации, безопасности и создания условий для полного выполнения Минских договоренностей. Если Россия готова к такому диалогу, мы готовы встретиться с господином Сурковым или с кем-либо другим, кого Россия назначит для таких переговоров», – сказал Волкер.

Он отметил важность диалога между странами для решения конфликта в Донбассе.

«Я считаю важным держать двери открытыми для разрешения конфликта и поиска решения. Хотя Россия не остановила свой выбор, чтобы зайти в эти открытые двери, тем не менее мы держим их открытыми», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу вето Российской Федерации в ООН по вопросу ввода миротворцев на юго-восток Украины, Волкер ответил, что если Россия захочет продемонстрировать желание прекращения конфликта на Украине, то она уйдет с Донбасса.