Вооруженные боевики «полиции Косово» вломились в дом к 80-летнему старику из-за сербской шапки

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Трое сотрудников «полиции Косово», вооруженные карабинами, нагрянули в дом к пенсионеру Димитрию Павловичу, увидев, что на том надет сербский национальный головной убор шайкача.

На требования боевиков снять шайкачу старик ответил отказом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел на севере Косово в селе Белуче, входящем в состав муниципалитета Лепосавич, населенного преимущественно сербами.

«Я услышал шум и крики тестя Димитрия. Я начал спускаться по лестнице, и столкнулась с двумя полицейскими в полной экипировке. Они были вооружены короткими карабинами и требовали от него снять шапку, – рассказала KosovoOnline невестка пенсионера Надика Павлович.

Дом Павловичей стоит возле дороги, и дед Димитрий традиционно сидел возле него на скамейке, приветствуя проезжающие мимо автомобили. Однако патрулю албанских боевиков не понравился «излишне сербский» внешний вид старика.

«Я начала кричать им, что тоже буду носить шайкачу каждый день. Дедушка сейчас болен, не может успокоиться. Мы с родителями были дома, муж на работе. Эти полицейские проходят мимо каждый день, но до этого они нас не беспокоили. Мы теперь боимся, что что-то подобное повторится, но я действительно не могу поверить тому, насколько далеко зашла эта травля, только из-за того, что кто-то носит шайкачу. С этого дня я тоже буду носить ее ежедневно», – заявила Надика.

Муниципалитет Лепосавич – один из трех муниципалитетов Косово, в котором преобладает сербское население. До этого года оно имело собственное автономное самоуправление, свою полицию, суды, и вооруженные албанские структуры могли проникать туда только с разрешения оккупационного натовского контингента KFOR.

Однако в конце мая этого года лидер албанских сепаратистов – «премьер-министр» Косово Альбин Курти, направил своих вооруженных боевиков в северные анклавы Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток для поддержки политического переворота, в ходе которого мэры сербских муниципалитетов были заменены на албанцев. Это спровоцировало массовые протесты сербов в косовских анклавах.

Вчера в ходе переговоров специального представителя ЕС по Косово Мирослава Лайчака и «вице-премьера» края Бесника Бислими было заключено соглашение о деэскалации на севере края. Первым шагом этих договоренностей станет вывод 25% албанского полицейского контингента с территорий северных муниципалитетов и назначение здесь даты перевыборов на лето этого года.