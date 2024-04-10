Вопреки противодействию Кишинёва, гагаузы смогут пользоваться российскими картами «Мир»

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Башкан Гагаузии Евгения Гуцул опровергла заявление пресс-секретаря правительства Молдовы Даниела Водэ о том, что жители Гагаузии, которые получат российские карты «Мир», не смогут ими пользоваться на территории Республики Молдова.

Официальный представитель правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что карты «Мир», которые Евгения Гуцул обещает жителям Гагаузской автономии для перечисления доплат к их пенсиям и зарплатам, не могут работать на территории Молдовы.

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«Есть совершенно безответственные политики, которые дают только пустые обещания, обманывают и не уважают людей. Это абсолютно ложное обещание, его невозможно осуществить ни технически, ни практически. Эта инициатива не имеет шансов на успех», – сказал Водэ.

Тем не менее, башкан Гагаузии Евгения Гуцул в своём телеграм-канале подробно разъяснила, как жители автономии смогут пользоваться картами «Мир». По её словам, деньги с карты можно будет использовать тремя способами:

– в приложении «Промсвязьбанка» перевести деньги с российской карты на свою молдавскую;

– снимать деньги или оплачивать покупки там, где принимается платёжная система России: в Приднестровье, в Турции и т.д.;

– снимать деньги наличными либо совершать покупки на территории России.

Как пояснила глава автономии, каждому жителю Гагаузии, кто оформит заявление, будет открыт счёт в «Промсвязьбанке» в удалённом режиме. С 1 мая всем пенсионерам и бюджетникам будет поступать на счёт сумма, эквивалентная 2000 молдавских леев (около 10500 рублей). Счётом можно будет управлять либо через онлайн-приложение, либо путём личного присутствия на территории Российской Федерации.