«Вопрос Донбасса для Украины закрывается. ЛДНР проживут и без нас» – киевский энергетик

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Совершенно не обязательно, что в перспективе отношения Украины и Донбасса сложатся по типу Молдовы и Приднестровья, вполне возможен принципиально новый формат.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил эксперт Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы территории Донбасса вернулись на Украину, но я не верю, что они вернутся. Исключительно дипломатическим путём, более того, с учётом настроений тех граждан Украины, которые там остались гражданами Украины, а не которые приняли гражданство России, потому что время идёт. Всё, что мы говорим сейчас, в 2021 году, это потерянное время. Все вопросы к Порошенко, а теперь к Зеленскому за два года потерянного времени. Мне кажется, что вопрос Донбасса уже закрывается… 15-20 лет всё будет в замороженном виде, а потом мы выйдем на отношения Украина как независимое государство плюс эти субъекты в том формате, в котором они будут существовать», – заявил Корольчук.

«Мы часто говорим о Приднестровье или Косово, забывая, что это уже прошлый век фактически. А сейчас уже скоро середина нового века. Скорее всего, это уже будет новое глобальное государственное функционирование. Интернет, глобальная торговля, биткоины – они дают капитальные возможности для развития этих территорий уже без нашего участия», – добавил украинский эксперт.