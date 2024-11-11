Восточных немцев нещадно дискриминируют в ФРГ

Елена Острякова.  
11.11.2024 22:30
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Германия, Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Жители ГДР, которые азрушили Берлинскую стену, выступали за свободу и демократию, а «не за западногерманские компании, которые грабят страну в азартных играх, и трасты, которые разрушают предприятия и обрекают миллионы людей на безработицу».

Об этом  сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али заявила на заседании Бундестага, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители ГДР, которые азрушили Берлинскую стену, выступали за свободу и демократию, а «не за...

«И по сей день многие люди в Восточной Германии страдают от последствий этой неправильной политики. Они страдают из-за снижения пенсий, из-за разрыва трудовой биографии, они страдают от снижения заработной платы. Работающие полный рабочий день в Восточной Германии получают в месяц в среднем на 824 евро меньше, чем их западногерманские коллеги. В домохозяйствах Восточной Германии вдвое меньше активов, чем в домохозяйствах на западе», – сказала Али.

Сама она родилась в Гамбурге, но ее возмущает, что восточные немцы «повсеместно осуждаются как крайне правые и друзья Путина».

«Восточные немцы по-прежнему остаются экзотикой на руководящих должностях. Всего 8% ведущих медиа менеджеров и только 4% бизнес боссов родились в Восточной Германии. Это должно измениться. Национальные СМИ часто смотрят на восточных немцев высокомерно и уничижительно», – подытожила Али.

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