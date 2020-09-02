Вот вам и «независимость»: Косово просит прислать в край судей и прокуроров из США

02.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Будучи в США в составе делегации Косово для переговоров с Сербией, которые пройдут 4 сентября, «министр юстиции» Селим Селими попросил американского коллегу усилить его сферу заокеанскими специалистами.

Об этом Селими написал на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка американских друзей остается незаменимой для укрепления системы правосудия. В Вашингтоне с министром (иностранных дел – ред.) Харадинай-Стублла у нас состоялась плодотворная беседа с Брюсом Шварцем из Министерства юстиции США, которого я поблагодарил за американскую добрую волю и инвестиции в укрепление правосудия в Косово, что оказалось удачным и успешным шагом», – написал Селими.

По словам сепаратистского «министра», во время встречи (см. заглавное фото) он проинформировал Шварца (нужно отметить, что тот даже не является главой американского ведомства, и пришел на встречу в неформальном виде из чего можно сделать вывод об отношении Вашингтона к своим сателлитам) о ходе реформы системе правосудия Косово. Также стороны обсудили возможность расширения сотрудничества, особенно «по наращиванию потенциала судебной системы и прокуратуры в Косово».

«Это может быть реализовано путем передачи прямого опыта американских судей и прокуроров косоварам. Косово благословлено тем, что оно пользуется поддержкой Соединенных Штатов, и оно будет развивать дружбу с ними как самое ценное достояние», – заключил Селими.