«Вот-вот Путина снимут, Россия распадётся»: Почему украинский план не сработал

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Шесть лет обещаний скорого распада России, свержения Владимира Путина и параллельного саботажа Минских соглашений не привели к успеху Украины. Ставка Киева оказалась ошибочной, а Москва наоборот выиграла.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил экс-сотрудник МИД Украины политолог Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно не делать заведомо проигрышных действий, которые сейчас делают наши «не капитулянты». Это здорово, но надо жить дальше, надо думать о развитие, о прогрессе нашей страны. Но они говорят: «Мой товарищ был ранен в 2014 году поэтому, мы будем мстить и никогда не простим». Надо переходить через это.

Во время урегулирования разных конфликтов в нулевых годах я был на конференции по Приднестровью и Нагорному Карабаху. С чего начинались конференции: приглашающая сторона сразу выпускает вдов, они начинают плакать. Но простите, прошло 15-20 лет, нам надо думать, что делать дальше, а не смотреть, что 20 лет назад их мужья погибли. То есть думать о будущем», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что любые антироссийские меры, которые предпринимает Киев, в конечном итоге оборачиваются на руку России.

«Сейчас Павел Климкин (министр иностранных дел Украины при Петре Порошенко – прим. ред.) в «Зеркале недели» написал прекрасную статью, хочется плакать, там есть масса способов, как затягивать соглашении и переговоры. В общем, он жалуется, что мы затягивали-затягивали, а нас распустили.

Да, есть масса методов давления, затягивания переговоров в международных соглашениях, внимательно читать документы. Надо думать о будущем, можно затягивать, но для каких целей? Сколько это можно затягивать? Затягивание – проигрышно.

Можно затягивать несколько лет, можно использовать санкции, но, как мы бы не хотели, 6 лет говорим: «Вот-вот Путина снимут, Россия распадётся», но как-то не срабатывает. Как-то и санкции, на которые мы надеялись, наоборот, мобилизовали российскую экономику, благодаря этим санкциям Россия теперь больше готова к изоляции экономики, чем все окружающие страны и, в первую очередь, США», – резюмировал Мишин.