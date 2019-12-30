Время майданов на Украине сменила эпоха вооруженных переворотов

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Контролирующие улицу радикалы и миллионы единиц незарегистрированного оружия оставляют позади эпоху майданов с плакатами и лозунгами.

Об этом в эфире телеканала Россия-1 заявил экс-главред «РИА Новости Украина», бывший политический узник киевского режима Кирилл Вышинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная заслуга майдана 2014 года – это прививка от всех последующих майданов, которые могут быть дальше», – заявил в ходе дискуссии бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов.

«Да, действительно больше майданов не будет, потому что майдан – это долгое действа, люди выходят, месяцами стоят. При том, что сейчас у людей на руках от трёх до пяти миллионов незарегистрированного оружия (это официальные данные СБУ), никаких майданов не будет, будет сразу военный переворот», – ответил Вышинский.

«Этого украинская власть боится очень серьёзно. Это то, о чём говорили, что сейчас, взяв на себя мужество и выполнив обязательство, Зеленский очень рискует. Рискует не майданом, а военным переворотом. Ну, там ещё, например, будет процесс по делу Шеремета, придут какие-то люди, будут что-то кричать и потом не с плакатами, а с оружием пойдут на Банковую», – добавил журналист.