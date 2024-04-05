«Все равно кто будет президентом, нами управляют извне» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
05.04.2024 08:59
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Украина


Украинцам нет смысла менять своих фиктивных президентов, потому что в Кремле прекрасно понимают внешнюю зависимость Украины. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А Кремлю нужен Порошенко у руля некой территории Украины?» – поинтересовался ведущий.

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Украинцам нет смысла менять своих фиктивных президентов, потому что в Кремле прекрасно понимают внешнюю...


«Кремлю всё равно. Не думаю, что замена Зеленского на Порошенко приведёт к тому, что Путин утром проснётся, и скажет: «Мы забираем войска, выводим». Не будет этого. Для Кремля всё равно, Порошенко, или Зеленский. В Кремле отлично понимают, что Украина всё равно не будет субъектной в этом случае. В Кремле понимают, что ключ от Украины лежит в Вашингтоне или в Лондоне.

И что именно там надо искать пути решения украинского вопроса, а не в Киеве. Кремль не пойдёт на переговоры с украинским руководством, кто бы ни стоял у руля», – объяснил Бондаренко.

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