Всех пересажаем за нарушение языкового закона – шпрехенфюрер Украины

С 16 июля ведение интернет-сайтов и страниц в социальных сетях руководителями органов власти и местного самоуправления на русском языке станет официально наказуемым.

Об этом на пресс-конференции заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напоминаю, что 16-го июля вступает в силу новая статья языкового закона, которая предусматривает, в том числе, штрафы и обязательное использование украинского языка интернет-сайтами и официальными страницами в социальных сетях руководителей органов власти и местного самоуправления.

Надеюсь, что эта тема вас заинтересует, вы будете помогать нам в распространении этой информации, и вместе с вами мы добьемся того, что каждый преступник будет наказан и привлечён к ответственности», – призывал Креминь.