Всех пересажаем за нарушение языкового закона – шпрехенфюрер Украины
С 16 июля ведение интернет-сайтов и страниц в социальных сетях руководителями органов власти и местного самоуправления на русском языке станет официально наказуемым.
Об этом на пресс-конференции заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Напоминаю, что 16-го июля вступает в силу новая статья языкового закона, которая предусматривает, в том числе, штрафы и обязательное использование украинского языка интернет-сайтами и официальными страницами в социальных сетях руководителей органов власти и местного самоуправления.
Надеюсь, что эта тема вас заинтересует, вы будете помогать нам в распространении этой информации, и вместе с вами мы добьемся того, что каждый преступник будет наказан и привлечён к ответственности», – призывал Креминь.
Он доложил, что информация о нарушениях предоставляется и проверяется, а нарушителей наказывают.
«Обратите внимание на разъяснения Конституционного суда Украины о том, что гражданин Украины не обязан владеть другими, нежели государственным, языками.
В прошлом году мы зафиксировали около трёх тысяч обращений, которые пришли на наш адрес, около 200 мероприятий провели государственного контроля. В том числе, относительно тех, кто продолжает сегодня предоставлять информацию гражданам не на государственном языке», – предупреждал шпрехенфюрер.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.