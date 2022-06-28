Всех пересажаем за нарушение языкового закона – шпрехенфюрер Украины

28.06.2022  19:34 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Цензура
Новости Украины

С 16 июля ведение интернет-сайтов и страниц в социальных сетях руководителями органов власти и местного самоуправления на русском языке станет официально наказуемым.

Об этом на пресс-конференции заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С 16 июля ведение интернет-сайтов и страниц в социальных сетях руководителями органов власти и...

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«Напоминаю, что 16-го июля вступает в силу новая статья языкового закона, которая предусматривает, в том числе, штрафы и обязательное использование украинского языка интернет-сайтами и официальными страницами в социальных сетях руководителей органов власти и местного самоуправления.

Надеюсь, что эта тема вас заинтересует, вы будете помогать нам в распространении этой информации, и вместе с вами мы добьемся того, что каждый преступник будет наказан и  привлечён к ответственности», – призывал Креминь.

Он доложил, что информация о нарушениях предоставляется и проверяется, а нарушителей наказывают.

«Обратите внимание на разъяснения Конституционного суда Украины о том, что гражданин Украины не обязан владеть другими, нежели государственным, языками.

В прошлом году мы зафиксировали около трёх тысяч обращений, которые пришли на наш адрес, около 200 мероприятий провели государственного контроля. В том числе, относительно тех, кто продолжает сегодня предоставлять информацию гражданам не на государственном языке», – предупреждал шпрехенфюрер.

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