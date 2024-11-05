«Всё скуплено на корню Западом» – украинцам остались только война и огромные долги

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Украинцы пытаются сражаться за страну, которая им уже не принадлежит, ради огромных долгов, которые придётся отдавать их детям и внукам.

Об этом на форуме «Политический лидер» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подняли документы и можем утверждать, что на Украине сегодня активно работают западные ТНК и международные инвестиционные фонды, которым они принадлежат. Такие как BlackRock, Vanguard. Эти инвестиционные фонды скупают активы на Украине, по сути, уже все активы скуплены. Сегодня активно идет скупка земли. Остались уже только крупные участки, они начинают распродаваться в январе следующего года. То есть, украинцам сегодня не принадлежит ничего, кроме долгов, которые они накопили. И с которыми не рассчитаются ни они, ни их дети, ни их внуки», – сказал Муратов.

Он рассказал, как общался с украинскими военнопленными – и те не могут дать чёткого ответа, за что сражаются.

«Я общался с военнопленными, задавал им вопрос – за что вы воюете? Страны у вас нет, вы понимаете, что вы сегодня государственным суверенитетом не обладаете. Активов у вас нет. Привел аргументы. Земли нет. Одни долги. Марионеточные правители. То есть Украина сегодня – не страна. Точнее, страна-наемник. За что вы воюете? И самое главное против кого? Ведь когда украинцы говорят, что у них отжали Донбасс и Крым – а что ж вы не возмущаетесь, что у вас отжали Сибирь, Камчатку, Байкал, лучшую в мире атомную отрасль, космическую промышленность? Ведь все это создавали наши общие героические предки. Они нам показали, что только большие страны могут создавать большие глобальные проекты. У вас это отняли, и вас этого лишили, ваших детей и внуков», – добавил общественник.