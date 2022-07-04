Вскрылись новые факты зверств нацистов в оккупированном Крыму

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В Верховном суде Крыма продолжается рассмотрение гражданского дела о признании геноцидом массовых убийств жителей полуострова в период нацистской оккупации в 1941-1944 годах.

В суд предоставлены документы об организации 54 пересыльных лагеря для 250 тысяч военнопленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«44 тысячи военнопленных уничтожены на Крымском полуострове в период нацистской оккупации, – уточнил кандидат исторических наук, вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков. – Эта цифра будет расти в процессе исторического поиска, поскольку уничтожение военнопленных не являлюсь стечением обстоятельств – это была система уничтожения, что позволяет говорить о реализации программы геноцида».

Судебный процесс по делу о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове начался накануне 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Расследование вел Следственный комитет РФ по статье 357 УК РФ «Геноцид». К участию привлечены крымские историки и краеведы.

Установлены факты уничтожения не менее 219 тысяч мирного населения и военнопленных, что следует считать военными преступлениями и преступлениями против человечества. По данным историков, на полуострове в первые дни оккупации в конце 1941 года были расстреляны около 40 тысяч евреев, крымчаков и цыган. В дальнейшем фашистская машина смерти распространилась на все этнические группы населения Крыма. Так, за содействие партизанам было полностью уничтожено греческое село Лаки. За годы оккупации полуостров потерял четверть мирных жителей.

Следующее заседание по делу назначено на 7 июля. Оно будет закрытым в связи с рассмотрением документов под грифом «секретно»: около 100 зафиксированных фактов уничтожения голодом, пытками, преступлений против несовершеннолетних. При этом оглашение судебного постановления будет проведено публично.