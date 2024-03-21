Вслед за Крымом Госдуме придётся отменять передачу Украине и Донбасса

В случае голосования в Госдуме за признание незаконным указа о передаче Крыма в состав УССР от 1954 года – могут последовать и другие решения, отменяющие такую же, по сути, незаконную передачу русского Донбасса.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Государственной Думы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, вопрос о передаче Крыма сейчас крайне важный, потому что Киев на основании указа президиума ЦК КПСС 1954 года называет полуостров своей территорией.

«С 2014 года руководство Украины ведёт активную и успешную, если речь заходит о собственном населении и о Западе, пропаганду, что вообще-то говоря в 2014 году всё началось не с Донецка и Луганска, а с того факта, что в Крыму приняли решение, а Россия поддержала, о возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань. Они на этом основании на голубом глазу утверждают, что мы отобрали у них родную землю, “родной” Севастополь, “родной” Симферополь, “родную” Ялту. С каких это пор, задаётся вопрос всеми, кто мало-мальски знает историю, Крым стал родным для Украины? На этот вопрос есть в истории ответ – с 1954 года они считают Крым частью своей территории. Но было ли это решение законным? Нет, оно не было законным, и даже тогда находились люди, которые это утверждали. А уже последствия этого решения, 1991 год, когда развалилось общее государство, привели к тому, что Крым и Севастополь оставались в плену Украины до 2014 года, и это принесло, я утверждаю, огромный ущерб интересам Российской Федерации. Я считаю, что, внося этот законопроект, мы никакой тени сомнения в отношении остальных новообразованных субъектов Российской Федерации не вносим. Так же, как есть другая линия опровержения: дескать, чего ворошить прошлое, так мы вообще всё можем пересматривать и так далее. Не всё. Мы можем и должны пересматривать то, что считаем нужным. У нас это право есть, оно зафиксировано в нашей Конституции, как право России считать себя правопреемником и правопродолжателем Советского Союза», – подчеркнул Затулин.

Он добавил, что Крым и Севастополь, по сути, были переданы в управление, но никак не во владение. А когда случился распад Советского Союза, на Украине решили, что они теперь хозяева этой земли, она их родная.

«Я утверждаю, что это враньё. И я считаю, что, если мы это сделаем, это позволит нам кое-кому открыть глаза на Западе, где не критичным образом это воспринимают. Конечно, на Западе заинтересованы сегодня правящие круги в том, чтобы во всем поддерживать Украину. На Западе есть разные люди, и мы должны бороться за умы, в том числе, и на Западе. Поэтому, я считаю, что это очень важно. А, самое главное, даже не Запад, самое главное – это понимание со стороны украинцев, жителей Украины, граждан Украины – почему это дело справедливое с нашей стороны», – пояснил депутат.

По его оценке, многие территориальные решения, принятые в отношении Украины партией большевиков, были незаконными.

«Я готов это обсуждать. Но если это говорится только для того, чтобы не дать возможность нам совершить первый шаг в отношении очевидной вещи, то я против такого рода эквилибристики. Знаете, вообще было много неправильных решений. Да, я согласен абсолютно, и в Донецке, и в Луганске не знали, что они Украина. В 20-е годы Донецк назывался Юзовкой, это был русский Донбасс, и его передали в состав Украинской СССР большевики для того, чтобы нарастить пролетарскую прослойку в рядах Компартии Украины. Там был силен, как тогда считали, мелко-буржуазный националистический уклон. И поэтому, чтобы разбавить пролетариями из шахт и заводов, присоединили русский Донбасс к Украинской ССР. Это тоже несправедливые решения, и они сегодня описаны в книге моего товарища Владимира Корнилова о Донецко-Криворожской республике», – указал политик.

Он добавил, что одно не отменяет другого, и можно обсуждать параллельно и этот вопрос.

«Но мне кажется, что в силу того, что Крым поставлен во главу угла всей стратегии сегодняшней Украины, а хочу заметить, что это еще не выглядело так во времена Петра Порошенко – именно Зеленский поставил во главу угла возвращение Крыма, сказав, что без этого вообще не может быть никакого мира между Россией и Украиной. Формула мира Зеленского – возвращение к границам 1991 года. И мы должны, понимая, что сейчас происходит война, этот вопрос, как мне кажется, в иной плоскости поставить: не мы у вас увели, украли Крым – это вы воспользовались партийным решением 1954 года для того, чтобы его с собой увести в независимую Украину, где он вообще не должен был быть», – заключил Затулин.