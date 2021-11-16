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16.11.2021 21:20
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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ВСУ далеки от создания профессиональной армии – украинский оборонщик

Новости УкраиныВСУ всё ещё далеки от профессиональной армии – они пользуются устаревшей техникой, а солдаты...

ВСУ всё ещё далеки от профессиональной армии – они пользуются устаревшей техникой, а солдаты массово бегут со службы.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife.TV» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в год выделяет меньше одного миллиарда долларов для перевооружения. Для примера, мы имеем армию 260 тысяч. Польша имеет армию 123 тысячи.

Польша тратит на оружие порядка четырёх миллиардов евро. Поэтому она может покупать системы «Пэтриот», и танки «Абрамс», и самолёты F-35. Вот, в чём разница между подходами», – сказал он.

В то же время украинская армия мало того, что остаётся без современного вооружения, так ещё и солдаты из неё бегут.

«А мы содержим большую армию, и вся нагрузка у нас на солдата и сержанта. При этом есть удручающие результаты исследований, что 65% контрактников после окончания первого контракта уходят.

Это означает, что мы имеем контрактно-призывную армию, которая даже близко не подошла к созданию профессиональных вооруженных сил», – резюмировал эксперт.

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