14.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ лишились четырёх беспилотников и были вынуждены прекратить обстрел ЛНР

Подразделения ПВО Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника, в результате чего ВСУ вынуждены были прекратить обстрел территории Луганской Народной Республики.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР, за вчерашний день было сбито 4 БПЛА вооруженных формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам Республики: «Фантом-4» – в районе населённого пункта Калиновка, «Спектрум» – в районе населённого пункта Весняное, «Mavic pro» – в районе населённого пункта Калиново и БПЛА типа «Крыло» – в районе населённого пункта Донецкий», – рассказал Иван Филипоненко.

По его информации, потеряв возможность корректировать огонь, ВСУ прекратили стрельбу, и после 15:00 обстрелы позиций Народной милиции и населённых пунктов Республики прекратились. Также отмечается отсутствие обстрелов с начала текущих суток.

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