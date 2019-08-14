ВСУ лишились четырёх беспилотников и были вынуждены прекратить обстрел ЛНР

14.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Подразделения ПВО Народной милиции ЛНР уничтожили за сутки четыре украинских беспилотника, в результате чего ВСУ вынуждены были прекратить обстрел территории Луганской Народной Республики.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР, за вчерашний день было сбито 4 БПЛА вооруженных формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам Республики: «Фантом-4» – в районе населённого пункта Калиновка, «Спектрум» – в районе населённого пункта Весняное, «Mavic pro» – в районе населённого пункта Калиново и БПЛА типа «Крыло» – в районе населённого пункта Донецкий», – рассказал Иван Филипоненко.

По его информации, потеряв возможность корректировать огонь, ВСУ прекратили стрельбу, и после 15:00 обстрелы позиций Народной милиции и населённых пунктов Республики прекратились. Также отмечается отсутствие обстрелов с начала текущих суток.