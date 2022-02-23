ВСУ начали подрыв мостов, пытаясь остановить российскую армию

23.02.2022  10:11 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

В Донбассе украинские военнослужащие взорвали мост в подконтрольной им Старомарьевке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил военкор Дмитрий Астрахань.

В Донбассе украинские военнослужащие взорвали мост в подконтрольной им Старомарьевке. Об этом, передает корреспондент...

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«Как только запахло жареным украинские военные сами взорвали мост в Старомарьевке. Причем, судя по характеру повреждений, ещё и не с первой попытки. Рядом ни воронок, ни следов осколков. Тут надо напомнить, что в отличие от них, в армии России почти вся техника плавающая. Поэтому, попытка обезопасить себя довольно слабая», – отмечает военкор.

«Ирония ситуации в том, что еще пару месяцев назад они с пафосом строили этот мост и рассуждали об очередном жабьем прыжке и будущем форсировании реки. А сегодня, они этого не помнят, наступать не собирались, срочно в глухую оборону и взорвать мосты», – подчеркивает Астархань.

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