ВСУ нанесли массированный артудар по Донецку с шести огневых точек

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Новости Украины

Сегодня центра Донецка вновь подвергся мощным обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на данный момент все шесть огневых точек, с которых бил враг, подавлены ответным огнём.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник пытается подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики. Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения», – написал Пушилин.

Так, с самого утра ВФУ нанесли удар по Киевскому району Донецка. По информации Штаба территориальной обороны ДНР, украинские нацисты с позиций в Песках выпустили по городу 48 снарядов 152 мм и 155 мм натовского образца.

Среди прочего, удар пришёлся по части горноспасателей МЧС ДНР. В результате удара, произошел крупный пожар в ангаре, где стояла машинная техника спасателей. Большинство техники сгорело.

Кроме того, от разрывов снарядов был обесточен восточный ствол шахты им. Засядько. 76 горняков не могут подняться на поверхность. На месте работают специалисты экстренных служб.

Загорелся многоквартирный дом, куда не могут добраться пожарные из-за плотности огня. Также зафиксировано ещё несколько возгораний. По центральной улице Артёма остановлено движение трамваев и троллейбусов. Также приостановлены маршруты в нескольких других районах города.

Кроме того при обстреле Киевского района случилось прямое попадание в дом зампреда Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой.

«Спальни, ванной нет, гардиробной нет, другой спальни. Женщину наверху на балкон выкинуло, царапины на теле. Я за две минуты решила пойти в подвал. Один прилёт был», – рассказала Мартьянова

Также под обстрел попал Петровский и Куйбышевский район. Отмечается прямое попадание в Храм Святого Князя Владимира.

Реактивный снаряд от РСЗО «Ураган ударил» в здание, но, к счастью, не разорвался.

На данный момент известно об одном погибшем и девяти раненых.

Кроме того, был нанесён удар по Макеевскому металлургическому заводу, ранения получил один мирный житель. В Ясиноватой под обстрелами также один раненый. В поселке Гольмовский Горловки под огнём ВФУ погибла женщина.