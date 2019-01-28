ВСУ оказались не готовы к химической провокации в Донбассе

28.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Результаты проверки комиссии штаба «ООС» выявили полнейшую неготовность ВСУ к действиям в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в связи с существующей опасностью проведения срежиссированного СБУ теракта на объектах с запасами отравляющих веществ на подконтрольной Киеву территории командующий «ООС» Сергей Наев отдал указания на проверку готовности к действиям подчиненных войск в условиях химического заражения.

«На Горловском направлении в подразделениях 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад отмечено прибытие комиссии службы радиационной, химической и биологической защиты штаба оперативно-тактической группировки «Север». Комиссией выявлен ряд существенных недостатков, в частности в обеих бригадах посты РХБ наблюдения не развернуты, соответствующие приборы для отслеживания изменений РХБ обстановки отсутствуют.

Средства защиты, выданные военнослужащим 58-й бригады, разукомплектованы, большая часть защитных комплектов в непригодном состоянии, пользоваться ими никто из военнослужащих не умеет», – сообщил Безсонов.