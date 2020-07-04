ВСУ отрабатывают наступление с «оборонительными» Джавелинами и турецкими беспилотниками

04.07.2020, Ровно, Вадим Москаленко

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак лично проверил, как в украинских войсках отрабатывается тактика применения американских ПТРК «Джавелин» и турецких беспилотников «Байрактар».

Об этом сообщает официальный сайт Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Год назад я поставил задачу подготовить войска к наступательным действиям, ведь ВСУ должны быть готовы к выполнению любых задач при любых условиях», – заявил Хомчак во время плановых мероприятий с руководящим составом ВСУ в Ровенской области.

Отмечается, что во время проведения комплекса занятий были отработаны решения тактических задач в ходе наступления, создание и применение новых элементов боевого порядка, комплексного огневого поражения и применения сил и средств оперативного обеспечения, в частности в преодолении минных полей различной сложности.

Кроме того, были продемонстрированы перспективная система управления ракетных войск и артиллерии с использованием автоматизированной системы управления «Колокол», а также возможности систем лазерной имитации стрельбы LAZERTAG.

В ведомстве добавили, что Хомчак отметил важность слаженности действий руководящего состава ВСУ во время подготовки подразделений и частей.