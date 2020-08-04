04.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Скандал, Украина
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ВСУ принуждают жителей Донбасса к рабскому труду


Украинские военнослужащие в зоне так называемой «операции объединенных сил» угрозами и шантажом заставляют местных жителей выполнять работы по укреплению позиций ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано семь фактов проведения инженерных работ на передовых позициях противника. Пользуясь режимом перемирия, боевики 57-й, 53-й, 35-й бригад проводят работы по дооборудованию своих позиций в районах населённых пунктов Опытное, Новотроицкое, Старогнатовка, Троицкое, Шумы. При этом в пяти случаях использовались взрывные устройства», – говорится в сообщении.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что украинские военнослужащие под угрозой жизни и здоровью заставляют местных жителей выполнять работы по оборудованию позиций ВСУ.

«Нашими источниками уставлен факт принудительного привлечения гражданских лиц к проведению инженерных работ. Жительница населённого пункта Волноваха обратилась на «горячую линию» министерства обороны Украины с требованием принять меры по возвращению домой ее мужа, гражданина Василия К., которого боевики из батальона «Айдар» силой задержали и увезли на позиции.

В настоящее время гражданин Василий К. под угрозой жизни и здоровью его родственникам, совместно с другими гражданами, которых также выкрали айдаровцы, осуществляет работы в окопах в районе населённого пункта Старогнатовка», – резюмировали в НМ ДНР.


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