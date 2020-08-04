ВСУ принуждают жителей Донбасса к рабскому труду
Украинские военнослужащие в зоне так называемой «операции объединенных сил» угрозами и шантажом заставляют местных жителей выполнять работы по укреплению позиций ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксировано семь фактов проведения инженерных работ на передовых позициях противника. Пользуясь режимом перемирия, боевики 57-й, 53-й, 35-й бригад проводят работы по дооборудованию своих позиций в районах населённых пунктов Опытное, Новотроицкое, Старогнатовка, Троицкое, Шумы. При этом в пяти случаях использовались взрывные устройства», – говорится в сообщении.
Более того, в ведомстве подчеркнули, что украинские военнослужащие под угрозой жизни и здоровью заставляют местных жителей выполнять работы по оборудованию позиций ВСУ.
«Нашими источниками уставлен факт принудительного привлечения гражданских лиц к проведению инженерных работ. Жительница населённого пункта Волноваха обратилась на «горячую линию» министерства обороны Украины с требованием принять меры по возвращению домой ее мужа, гражданина Василия К., которого боевики из батальона «Айдар» силой задержали и увезли на позиции.
В настоящее время гражданин Василий К. под угрозой жизни и здоровью его родственникам, совместно с другими гражданами, которых также выкрали айдаровцы, осуществляет работы в окопах в районе населённого пункта Старогнатовка», – резюмировали в НМ ДНР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.