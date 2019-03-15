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15.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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ВСУ провели учения под контролем России

Украинские военные провели учения в акватории Азовского моря под бдительным наблюдением российских пограничников.

В то время, пока пограничники, военные моряки и летчики ВСУ тренировались отбивать «атаку диверсантов», их действия контролировали два пограничных судна ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире 5 канала пресс-секретарь Мариупольского отряда морской охраны Артем Поляков, российские пограничники не подходят к украинским судам ближе, чем на одну милю.

«Почти каждый день нашими тактическими группами, которые выполняют задания по охране государственной границы, наблюдаются пограничные сторожевые катера и корабли ПС ФСБ РФ, которые находятся на расстоянии порядка одной-двух миль от нас», – сказал Поляков.

«Во время каждого выхода в море на патрулирование наши корабли и катера встречаются с нашим противником. То есть, корабли береговой охраны ФСБ Российской Федерации каждый раз при выходе нас сопровождают», – добавил офицер тактической группы Максим Носенко.

При этом, командующий так называемой Операцией объединенных сил, которая пришла на смену «АТО», Сергей Наев рассказал, что запретил заходить в зоне проведения учений кораблям РФ.

«Всеми действиями, которые мы предпринимаем в районе проведения Операции объединенных сил, всегда подчеркиваем практическими действиями относительно того, что та часть Азовского моря, которая находится в границах Операции объединенных сил, она неприкосновенна и туда допуск кораблей Российской Федерации запрещен», – заявил Наев.

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