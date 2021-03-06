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05.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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ВСУ устроили массированный обстрел Донбасса, есть жертвы

Новости Украины

В результате обстрела Донбасса со стороны ВСУ погибли трое защитников Народной милиции ДНР, один получил ранение. В результате ответного огня уничтожены трое украинских боевиков, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала текущих суток, в нарушение второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины совершили три огневые провокации.

На Горловском направлении боевики 35 бригады с позиций в районе населённого пункта Дзержинск из стрелкового оружия и снайперского вооружения обстреляли район посёлка шахты им. Гагарина.

На Донецком направлении боевики 15 батальона 58 бригады ВСУ, с позиций, расположенных в населённом пункте Пески, обстреляли населённый пункт Веселое, выпустив три гранаты из СПГ и три гранаты из АГС.

На Мариупольском направлении боевики 1 отдельного батальона морской пехоты 36 бригады ВСУ с огневых позиций в населенном пункте Пищевик по приказу военного преступника Гнатова обстреляли район населённого пункта Октябрь, выпустив три гранаты СПГ», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате украинских обстрелов погибли трое защитников Донбасса, и один получил ранение. В связи с обострившейся обстановкой, а также из-за отсутствия реакции международного сообщества, командование ДНР дало разрешение на ведение ответного огня.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции было дано разрешение на ведение ответного огня, а также на подавление огневых точек противника.


В результате ответного огня уничтожена огневая точка боевиков 58 бригады, в которой сдетонировал боекомплект. В результате взрыва, по предварительной информации, трое украинских боевиков погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести», – резюмировали в НМ ДНР.

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