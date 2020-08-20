ВСУ в Донбассе несут потери от самоподрывов и разъяренных местных жителей

20.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

За прошедшие сутки в зоне «ООС» на донецком направлении из рядов ВСУ выбыло шестеро солдат. С одним из них расправились возмущённые беспределом украинских военнослужащих местные жители.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в 10.50, в 35-й обрмп трое украинских боевиков получили ранения в результате нарушений требований безопасности при обращении с окопными зарядами.

По уточненным данным, раненные боевики Иванов С.Ю., Скосов С.А. и Шило А.Н., находящиеся сейчас в госпитале Часов Яр в тяжелом состоянии, пренебрегли своим здоровьем и недостаточно хорошо укрылись от взрыва. Кроме этого все трое находились без средств индивидуальной защиты.

Через час, в 12.00 на позициях 36-й обрмп в районе населённого пункта Широкино произошло возгорание в блиндаже, оборудованном под место отдыха. В ходе тушения пожара от разрыва боеприпасов, оставленных в блиндаже, получил ранения боевик Вибе М.Д.. Он был доставлен в госпиталь Мариуполя с множественными осколочными ранениями.

В 13.40 в расположении 56-й омпбр в результате разрыва запала от гранаты в руке получил осколочные ранения боевик Чайка А.А», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что один украинский военнослужащий попал в госпиталь по причине избиения местными жителями, недовольными регулярными ограблениями со стороны ВСУ.

«В 18.30 в госпиталь Красноармейска был доставлен боевик Козьма И.П. с множественными переломами и ссадинами. Официальной версией травм указывается выпадение из кунга грузового автомобиля. Однако нашей разведке стало известно, что боевик был пойман и избит местными жителями населённого пункта Карловка в ходе попытки ограбления одного из частных домов.

Важно отметить, что в официальных сводках оккупантов данные потери не указываются.

Мы не исключаем, что факт небоевых потерь командование ООС в очередной раз пытается скрыть от Генштаба ВСУ», – добавили в НМ ДНР.